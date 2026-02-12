Colo Colo vive una semana algo más tranquila tras lo que fue su triunfo dentro de la Liga de Primera por 2-0 ante Everton de Viña del Mar, el que le permitió sumar los primeros tres puntos al equipo de Fernando Ortiz en este 2026.

A pesar de esto, el histórico de Colo Colo, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para comentar una importante situación que se dejó ver en el último partido ante los ‘Ruleteros’, en la que fue el rol de ‘DT’ de Arturo Vidal en las narices de Fernando Ortiz, en la que hizo una importante recomendación al respecto.

“Yo creo que deberían hablarlo. No creo que Arturo Vidal lo haga de maldad. Quizás lo sobrepasa la pasión y los nervios y en definitiva se termina parando para dar indicaciones que quizás se crucen con las del técnico”, parte señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el histórico ‘Albo’ indicó que este tipo de situaciones sin duda son complejas y no se ven de muy buena forma dentro de un equipo, ya que puede existir un desorden importante a la hora de entregar instrucciones al borde de la cancha.

La situación entre Vidal y Ortiz que genera polémica

“Quizás el técnico les esté pidiendo una cosa y Arturo Vidal les dice, no sé, que ataquen y el técnico no querían que ataquen. Entonces es complejo, porque lo que tiene que ver Arturo es que lo hace quedar mal al técnico”, remarca.

El ídolo del ‘Cacique’ espera que para evitar una situación de conflicto en Colo Colo,, Ortiz hable con Vidal: “Eso con una conversación puede quedar zanjado el tema. Decirle, ‘sabes qué, Arturo, prefiero que te quedes sentado’”.

Concluyendo, Barticciotto remarca que si bien en algunas oportunidades es normal que los compañeros fuera de la cancha alienten al equipo, pero también, hay veces que se entregan instrucciones futbolísticas, que pueden ser muy distintas a la que pueda entregar un entrenador y ahí pueden existir graves problemas.

“Los jugadores de la banca de repente gritan, le dan indicaciones a sus compañeros, indicaciones que son obvias. Cuando se va un lateral después hay que gritarle que tiene que volver. Ahora si le dice al puntero que se cierre, ya es diferente, porque el técnico quizás le dijo otra cosa. Creo que Arturo debe entender que no deja bien parado al técnico”, cerró.

