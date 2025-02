Lucas Cepeda se encuentra en el centro de atención los últimos días, toda vez que el jugador de Colo Colo no solo anotó por la Selección Chilena ante Panamá, sino que también suena fuerte para llegar a River Plate en el Mercado de Fichajes.

Fue el propio Cepeda quien se encargó de disipar rumores y se refirió a la posibilidad de llegar al cuadro millonario una vez que finalizó la apabullante victoria de Chile sobre el conjunto panameño el sábado pasado.

“River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es verdad o mentira. Mi representante ve eso, pero no tengo la menor idea”, declaró el jugador tras haber sido una de las figuras de La Roja.

Todo indica que Lucas Cepeda no se mueve de Colo Colo. | Foto: Photosport

Fueron precisamente esas palabras las que no le gustaron para nada a Marcelo Barticciotto, ídolo eterno de los albos quien en Cooperativa Deportes no se lo mandó a decir con nadie al ex jugador de Santiago Wanderers.

“Él también está en un equipo grande de Sudamérica. Le aviso a Cepeda por las dudas, por si no lo sabe”, dijo con algo de ironía hacia el jugador de los albos por expresarse ante el supuesto interés de River Plate.

Lo concreto es que Lucas Cepeda pertenece a los registros de Colo Colo y River Plate estaría buscando un lateral izquierdo, por lo que muy difícilmente el jugador salga de los albos en este Mercado de Fichajes.

El debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025

Colo Colo inicia la defensa del título del Campeonato Nacional este domingo 16 de febrero a las 12 del día, día y hora en donde deberá visitar a Deportes La Serena por la primera jornada del torneo nacional.