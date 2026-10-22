Marcelo Barticciotto sorprende con su vaticinio en Colo Colo: “Si gana el domingo…”

El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto dejó este importante vaticinio en el 'Cacique'.

Colo Colo este fin de semana tiene un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ volverán a ver acción tras lo que fue su dura derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido y se enfrentarán ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Para lo que será este duelo, el ídolo del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para referirse al complejo escollo que tendrá el equipo de Fernando Ortiz, en la que dejó un tajante mensaje: sí Colo Colo gana, es campeón.

“Yo creo que Colo Colo si gana el domingo, me parece que timbra el campeonato”, comenzó señalando Barticciotto.

Profundizando en su pensamiento, el ‘Barti’ sabe que este partido ante Palestino para Colo Colo será muy importante, ya que debe sacudirse de la derrota ante Coquimbo Unido para volver a los triunfos, en la que indica que si lo consigue, despejaría todas sus dudas y se acercaría a un nuevo título.

Colo Colo quiere volver a los abrazos | Foto: Photosport

“Pegaría un golpe de timón, un golpe en la mesa importante, se tiene que ver fuerte de cabeza”, remarcó.

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Concluyendo, Barticciotto no se anda con rodeos y avisa desde ya que el partido de este fin de semana para Colo Colo será importante en lo que es la lucha por el título en la Liga de Primera.

“El domingo es un partido muy importante y demasiado”, cerró.