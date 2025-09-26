Colo Colo recibió al colista Deportes Iquique por la Liga de Primera 2025 en el Estadio Monumental. Los albos lograron irse con la ventaja en la primera parte gracias al gol de Marcos Bolados.

El cuadro de Fernando Ortiz se mostró muy superior a los “Dragones Celestes”. Un cabezazo de Mauricio Isla tras un gran centro de Claudio Aquino en el amanecer del encuentro, pudo significar el 1 a 0 para el “Cacique”, sin embargo, el portero visitante tuvo una gran reacción.

Fue recién en el minuto 38′ cuando, tras un gran pase de Vicente Pizarro, Marcos Bolados se dirigió directo hacia el área rival para batir al meta del cuadro forastero y así anotar el primer tanto del popular.

Sobre el final de la primera parte, Lucas Cepeda sacó un remate de esos a los que tiene acostumbrados a los hinchas albos. Pero nuevamente el portero Daniel Castillo estuvo notable para salvar el 2 a 0.

Cabe recordar que Bolados, considerado en ocasiones como el de “los goles importantes”, no marcaba hace exactos cinco meses. En aquella ocasión, el 26 de abril del presente año, le anotó los dos tantos al puntero Coquimbo Unido. Dato no menor, esa fue la última derrota de los “Piratas”.

Así fue el gol de Marcos Bolados para Colo Colo