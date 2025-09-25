En Colo Colo hay un nuevo conflicto que se desató al interior de Blanco y Negro, la concesionaria que controla el fútbol profesional del cuadro popular.

Ayer en la reunión ordinaria de directorio, se vivió un nuevo capítulo en la división que existe al interior de la sociedad anónima, donde el director Ángel Maulén que representa al bloque Vial/Ruiz-Tagle en la oposición, pidió la renuncia del presidente Aníbal Mosa junto a su vicepresidente Eduardo Loyola.

Los ánimos se habrían calentado en dicha instancia, donde este último le habría respondido cara a cara al ingeniero civil.

El propio Eduardo Loyola dio su versión esta jornada en conversación con Radio ADN, donde relató lo que sucede en esta guerra declarada entre ambos bloques.

“Para nadie es un misterio que, desde que el Bloque Larraín Vial-Ruiz Tagle perdió el poder, se ha transformado en un lugar común la oposición permanente a todas y cada una de las iniciativas que ha desarrollado la actual administración que encabeza Aníbal Mosa”, comenzó diciendo.

“La administración, salvo excepciones, es exactamente la misma que había en la época de Alfredo Stohwing. No obstante, ello es ya un lugar común que en cada directorio de Blanco y Negro haya una oposición cerrada a cada una de las iniciaticas que planteamos”, continuó.

“Lo grave, es que esta gente no va al estadio, no participa en ninguna de las actividades, muchas veces se resta de las comisiones, pero preparan, y a esta altura ya es un show y una cosa patética, un comportamiento opositor radical que incluso ha llegado a desbordarse con una golpiza y con el exabrupto de Ángel Maulén que excedió todos los límites de lo racional”, completó.

Eduardo Loyola es uno de los tres directores del bloque de Aníbal Mosa en Blanco y Negro.

La conducta de Ángel Maulén

Seguido, Loyola profundizó en la conducta de Maulén, quien fue el único que se hizo presente de su bloque en dicha reunión de directorio.

“Su conducta de ayer fue extraña, llegó casi al final del directorio. Votó en contra de la moción que buscaba perfeccionar los controles de acceso al estadio. No obstante, en una comisión previa, él había estado de acuerdo y había hecho unos comentarios que fueron acogidos por el cuerpo que está viendo esta materia”, relató.

“Maulén ayer al parecer monitoreado por un espíritu extraño desde Sanhattan, en el punto que no estaba considerado pidió la palabra y se mandó una perorata donde descalificó a todo el mundo y culminó con la petición de renuncia de Aníbal Mosa y la mía, a quien por primera vez transforman un enemigo no encubierto, sino declarado”, lanzó.

Ángel Maulén es uno de los cuatro directorres del bloque Vial/Ruiz-Tagle en Blanco y Negro.

La respuesta de Eduardo Loyola

Respecto al altercado que protagonizaron ambos, el abogado señaló que se vio obligado a responderle luego que lo responsabilizara por las muertes de los dos jóvenes hinchas de Colo Colo el 10 de abril en los exteriores del Estadio Monumental.

“Maulén, a quien conozco hace mucho tiempo, excedió todos los límites. Yo escuché atónito, estupefacto, como Maulén, nos imputaba responsabilidades personales y políticas en la muerte de esos muchachos que fallecieron atropellados a manos de Carabineros“, indicó Loyola.

“A mí me corre sangre por las venas, no tengo chata en las venas. Obviamente me molesté y lo increpé y le dije que estaba traspasando todas las normas. No se puede en una institución tan respetable como Colo Colo sacar provecho de un hecho tan triste. A todo el mundo le consta que yo fui el primero y quizás el único que dio la cara a los medios de comunicación. Estaba muy afectado. Obviamente había que enrostrarle su comportamiento”, finalizó el director del bloque Mosa.