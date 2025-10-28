En Colo Colo tuvieron un amargo lunes por el empate 2-2 con Deportes Limache en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, resultado que dejó al Cacique lejos de la zona de clasificación de torneos internacionales.

Actualmente, el cuadro popular está estancado en la octava posición con 35 puntos, quedando a seis unidades del último clasificado (Cobresal), y por delante solo le quedan cinco partidos.

El primero de ellos será el próximo fin de semana, donde tendrá que visitar a Ñublense en Chillán por la fecha 26 del campeonato.

Los Diablos Rojos están en la décima posición con 30 unidades y también tienen la esperanza de acortar distancia con los últimos que se están clasificando a Copa Sudamericana.

Para esta ocasión, en Colo Colo no podrán contar con el defensa Sebastián Vegas, quien fue expulsado por doble tarjeta amarilla ante Limache.

Colo Colo no podrá contar con Sebastián Vegas ante Ñublense. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El partido entre Ñublense y Colo Colo está programado para el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.