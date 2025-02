Sebastián Vegas llegó hace un par de semanas a Colo Colo y ya ha disputado dos partidos oficiales con la camiseta del Cacique, en donde anotó un gol ante Deportes Limache en el debut y luego fue titular en la caída alba ante Santiago Wanderers en Valparaíso.

El ex jugador del Monterrey necesitó de pocos minutos para demostrar el por qué llegó al Estadio Monumental, donde ya proyectan que será un indiscutido para Jorge Almirón en las formaciones titulares de los albos.

Vegas apuntó a Almirón como clave en su llegada. | Foto: Photosport

El jugador habló con De Fútbol Se Habla Así de D Sports y reveló quién fue el factor clave para que se terminara dando su llegada a Macul: “Antes de venir acá había hablado con el entrenador, me explicó más o menos cómo quería jugar y al final todas las formas que Jorge me dijo me convenció”, dijo.

“Me convenció hablar con él y estoy muy comprometido con él y la institución, donde él me necesite yo voy a estar al cien por ciento”, complementó sobre su compromiso con el entrenador de Colo Colo por haberlo ‘llevado’.

Lo cierto es que Sebastián Vegas se transformó de inmediato en pieza importante en Colo Colo, donde ha sido el refuerzo que más ha jugado con Claudio Aquino y no necesitó de varias presentaciones para mostrar sus pergaminos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El compromiso entre Colo Colo y Unión San Felipe estaba pactado para este domingo 9 de febrero, pero diversos trascendidos aseguran que el compromiso podría moverse para el miércoles 12 del mismo mes por petición de ambos clubes.