Salomón Rodríguez fue el segundo refuerzo de Colo Colo para la temporada del centenario albo, donde el Cacique buscará arrasar contra todos sus rivales tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores de América.

El jugador uruguayo que militaba en Godoy Cruz de Mendoza charló con De Fútbol Se Habla Así de D Sports y reveló qué fue lo que más le sorprendió en su llegada al Estadio Monumental: “Fue un cambio muy grande. Godoy Cruz la gente iba a los partidos, pero nada, acá al llegar te piden la foto, el saludo. Es un cambio muy grande”, dijo.

Rodríguez ya alucina con el público albo. | Foto: Photosport

Rodríguez no se quedó ahí y siguió con los elogios, esta vez hacia el público albo que pudo ver in situ en el Estadio Monumental ante Racing Club: “La gente que tiene, la hinchada que tiene me sorprendió mucho”, sumó.

Consultado sobre cómo es la experiencia de compartir camarín con Arturo Vidal, Rodríguez asegura que “Fue algo muy raro. Lo veía jugando en Europa y que te de la bienvenida fue algo maravilloso y difícil de olvidar”, remató.

El estreno oficial de Salomón Rodríguez con la camiseta de Colo Colo podría darse el próximo jueves 30 de enero, cuando los albos tengan que recibir la visita de Deportes Limache en el debut de la Copa Chile 2025.

El grupo de Colo Colo en Copa Chile

Los albos, además de enfrentar a Deportes Limache, comparten grupo con Santiago Wanderers y Unión San Felipe, rivales que enfrentará la próxima semana en Valparaíso y el Estadio Monumental respectivamente.