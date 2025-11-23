Este domingo Colo Colo cumplió y sacó la tarea adelante, goleando por 4-1 a Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, lo que permite a los albos alcanzar los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Los goles de la victoria alba fueron de Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez. Así es, leyó bien, el delantero uruguayo volvió a convertir después de 9 meses.

Si bien no fue titular, el charrúa de 25 años ingresó a los 67′ en reemplazo de Correa y cuatro minutos después convirtió su tercer tanto con la camiseta del Cacique y el primero por el torneo, aprovechando un insólito fallo de Marcos Bolados.

¿Cuánto tiempo pasó para que Salomón Rodríguez volviera a anotar?

El cuestionado atacante no convertía desde el 12 de febrero, hace 285 días, en aquella ocasión lo hizo en la goleada por 4-0 sobre Unión San Felipe por la tercera fecha del Grupo B en la Copa Chile.

Mientras que su primera conquista con el cuadro popular había sido el 30 de enero en su estreno en el empate 2-2 con Deportes Limache por la primera fecha del mismo certamen.

Su futuro estaría lejos de Colo Colo

Cabe recordar que Rodríguez llegó esta temporada como uno de los cinco refuerzos de Colo Colo para el centenario, proveniente de Godoy Cruz de Argentina, por el que pagaron 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase.

Pero hasta el momento no logró convencer y tampoco se ha podido integrar al plantel, por lo que su representante junto a la dirigencia de Blanco y Negro están viendo la posibilidad que salga a préstamo para 2026, ya que tiene contrato vigente con el Eterno Campeón por dos temporadas más.

“Estamos hablando con el club para buscar la mejor opción para ambas partes, tanto para defender la inversión que hicieron y para el desarrollo deportivo del jugador. A veces el jugador necesita un cambio de aire, lo estamos analizando y vamos a resolver en conjunto”, adelantó su agente Edy Mastrángelo hace una semana en Radio ADN.

