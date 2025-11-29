Colo Colo vivió una jornada para el olvido en el norte de nuestro país, en el que los ‘Albos’ cayeron por 3-0 ante Cobresal en el Estadio El Cobre, resultado que complica al equipo de Fernando Ortiz en su lucha por el cupo a Copa Sudamericana.

Tras esto, en las últimas horas el periodista de ESPN, Christopher Brandt dio una importante información sobre el futuro de un jugador del ‘Cacique’ en el programa ‘F90’, en la que aseguró que el delantero uruguayo, Salomón Rodríguez dejará el club.

“Se va a ir, Salomon Rodriguez se va ir, esto se viene dialogando con el representante desde hace un buen rato, entienden que él necesita un aire fresco”, parte señalando Brandt.

Agregando más a esto, el comunicador indica que desde Colo Colo buscarán mandar a préstamo a Rodríguez a algún club, en la que esperan del ‘Cacique’ que Rodríguez pueda reencontrarse con su buen nivel, ya que es un activo del club.

Rodríguez dejaría Colo Colo | Foto: Photosport

“La idea es mandarlo a préstamo, porque él es activo del club, tiene contrato hasta el 2027. Colo Colo va ver una opción para que el jugador vaya a préstamo, sume minutos y ojalá pueda reencontrarse con un buen nivel, para que Colo Colo pueda recibir algo por la compra que hizo”, remarca.

Aclaran la cláusula de Rodríguez

Finalmente, Brandt indica que Colo Colo no tiene la carta completa de Salomón Rodríguez y si el ‘Cacique’ quiere conseguir aquello, debe cumplirse una cláusula de minutos, que el jugador uruguayo hoy en día está muy lejano de poder cumplir.

“Para que se active el otro 50% de la cláusula, son muchos minutos los que faltan, yo preguntaba el otro día a la dirigencia de Colo Colo y nos decían (en el partido con Unión Española) que cerca de 16 partidos más, pero como no los va a sumar, no se va activar esa segunda parte del contrato de Rodríguez”, cerró.

En Síntesis…