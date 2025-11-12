En Colo Colo ya están adelantando trabajo para el próximo mercado de fichajes, donde más allá de reforzarse para la temporada 2026, también deben definir algunas situaciones puntuales de jugadores que terminan contrato y otros que simplemente van a salir del plantel.

Uno de estos casos es el del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien fue una de las grandes apuestas del Cacique para este 2025, donde invirtieron 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase que pertenecía a Godoy Cruz.

Pero en su primera temporada en el cuadro popular ha dejado bastante que desear, ya que en 24 partidos disputados solo ha marcado dos goles, ambos por Copa Chile y el último en febrero.

Salomón Rodríguez lleva nueve meses sin anotar un gol en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El supuesto goleador de 25 años, solo ha jugado dos partidos completos, por lo que su deseo sería salir del Eterno Campeón para buscar más minutos en el exterior.

Así lo dio a conocer este miércoles el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien adelantó que Rodríguez ya ha tenido reuniones con la dirigencia de Blanco y Negro.

“Salomón Rodríguez ya se reunió con dirigentes de Blanco y Negro, con la gerencia deportiva y que analicen la posibilidad de buscar una salida y no continuar la próxima temporada 2026, teniendo en cuenta que el jugador todavía le restan dos años de contrato en Colo Colo”, expuso el reportero.

Con esto, el charrúa podría salir a préstamo o simplemente rescindir su contrato con los albos, considerando que había firmado un vínculo hasta 2027.

En síntesis