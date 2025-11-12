Este miércoles se dieron a conocer novedades respecto al proyecto de remodelación del Estadio Monumental, donde el encargado de entregar las noticias fue Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Quien es parte de la nueva comisión para la construcción del estadio, que conforma junto al timonel de Blanco y Negro Aníbal Mosa y el director Alfredo Stohwing, sorprendió a todos al confesar que hay una segunda maqueta.

Así es, porque hasta el momento se pensaba que el proyecto iba a ser el que se presentó el 19 de abril en los festejos del centenario del cuadro popular, pero ahora resulta que en paralelo han ido trabajando en un plan B, con una capacidad menor.

“Existen dos maquetas, dos maquetas, de la cual se presentó una, que ustedes pudieron apreciar en abril. Existen dos alternativas, una alternativa para una capacidad de 60 mil espectadores, hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51 mil espectadores”, reveló Valladares en conferencia de prensa.

Edmundo Valladares en conferencia de prensa. (Foto: Captura)

“Y eso es lo que habrá que revisar en detalle respecto a cómo se pueda avanzar, pero como te digo, para mí lo más destacable es que hubo voluntad de todas las partes y de eso se trata. Como digo, hay diferencias que probablemente en muchos casos van a ser insalvables, de visión del club, de visión política, de visión financiera, etc. Pero me quedo con que al menos está la voluntad de avanzar, de encontrar un punto común. Y creo que eso es bueno, porque todo lo que ya se ha hecho, cuando Alfredo Stohwing fue presidente, después cuando tomó la presidencia Aníbal Mosa en Blanco y Negro, no quede en nada, digamos”, agregó.

“Y eso es lo positivo, que podamos tomar lo que ya se avanzó y en esa línea se está trabajando, de poder seguir hacia adelante, teniendo ya un poco todo el trabajo previo, no dejándolo de lado”, completó el mandamás del CSD Colo Colo.

El plazo para la financiación del nuevo Estadio Monumental

Respecto a la financiación de esta remodelación del reducto de Macul, Valladares indicó que este proceso debe avanzar lo más pronto posible y que todavía no se define si será con naming rights u otra modalidad.

“Hay que considerar que el plazo para poder buscar recursos en general, ya sea con un naming o con una fórmula mixta, en general va entre los 6 y 18 meses. Es más o menos eso lo que demora. Por lo tanto, si queremos tener un estadio remodelado, prontamente, lo antes posible para los colocolinos y colocolinas, esto tiene que avanzar rápido. En ese sentido, sí, efectivamente, van a haber reuniones en los próximos días, en las próximas semanas”, cerró el periodista de profesión.

En síntesis