En Colo Colo se están preparando con todo en lo que es este mercado de pases, en el que los ‘Albos’ sin duda han dado los grandes golpes de esta ventana de transferencias en el fútbol chileno y esperan poder seguir haciéndolo con otro jugador.

Se trata del colombiano, Sebastián Villa, quien hoy es el gran deseo que tiene Jorge Almirón para poder reforzar a Colo Colo, a pesar de que son conscientes en que estará muy complicado lograr la salida del atacante de Independiente de Rivadavia.

Pero otra duda hay por lo que puede ser este posible fichaje, el cuál destapó el periodista de Radio ADN, Cristián Ávila Soto, quien en el programa de ‘Los Tenores de la Tarde’ manifestó que hay un importante debate en la directiva ‘Alba’ por el tema de Sebastián Villa.

“Hay ruido, yo he conversado y no daré los nombres, pero con varios directores de Blanco y Negro por el tema de Sebastián Villa, todavía no presentan oferta formal por él y sí lo pidió Almirón”, comenzó declarando Ávila.

¿La razón? sus polémicas judiciales sin duda que son un tema que es analizado por parte de la dirigencia, en la que habrían varios directores de Colo Colo que se opondrían a su llegada por aquella razón.

En Colo Colo hay un importante debate por Villa | Foto: Getty Images

“Hay directores que si están por votar a favor de Villa y hay directores que están en contra de él, por el tema judicial, por lo extra futbolístico”, remarca.

Finalmente, Ávila Soto señala que hay otra parte del directorio de Colo Colo que tiene en consideración aquello, pero que priorizarían el gran aporte futbolístico que podría significar su llegada al club.

“A mí me lo dijeron con estas palabras, ‘pero es un buen jugador’”, concluyó.