Tras la finalización de la temporada 2025, en la que Coquimbo Unido se consagró campeón de la Liga de Primera, los equipos del fútbol chileno comienzan a enfocarse en lo que será el mercado de fichajes.

La salida del director técnico Esteban González rumbo a Querétaro de México podría marcar el inicio de un proceso de reestructuración y desmantelamiento del plantel de los Piratas.

Uno de los jugadores que se perfila como más apetecidos es el mediocampista Sebastián Galani, quien destacó por su despliegue, liderazgo y regularidad durante todo el torneo con el cuadro de la Cuarta Región.

El contrato de Galani en Coquimbo finaliza en diciembre 2025 | FOTO: Oscar Tello/Photosport

Sebastián Galani aparece en la órbita de Colo Colo

Entre los clubes interesados figura Colo Colo, que busca sumar jerarquía y presencia en el centro del campo de cara a la temporada 2026, según informó el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X (Ex Twitter).

“Sebastián Galani ha sido contactado por Colo Colo tras terminar contrato con Coquimbo”, señaló el comunicador.

“El campeón aportaría despliegue al mediocampo albo. La prioridad es Coquimbo, pero Galani ya tiene un seguidor. Esperemos”, agregó.

Cabe recordar que Galani ya sabe lo que es vestir la camiseta de un club grande en Chile: defendió los colores de Universidad de Chile y Universidad Católica.

En síntesis…

