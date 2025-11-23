Colo Colo tiene un importante compromiso por la Liga de Primera 2025 esta noche, donde debe recibir a Unión La Calera en el Estadio Monumental con la obligación de lograr los tres puntos para mantener viva la chance de clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Más allá de lo que pueda pasar esta noche ante los caleranos y en el resto del torneo, en Blanco y Negro ya empiezan a pensar en la temporada 2026 y hay varios nombres que están en la órbita del Cacique.

¿Diego Ulloa a Colo Colo? | Foto: Photosport

Tal es el caso de Diego Ulloa, jugador perteneciente a los registros de Colo Colo que ha sido, por lejos, uno de los mejores valores de Unión La Calera en una temporada discreta del cuadro de la Región de Valparaíso.

Ulloa, de 22 años, termina su préstamo en diciembre y debe volver al Estadio Monumental donde pesará mucho la evaluación de Fernando Ortiz. ¿Punto a favor? Se desempeña como lateral izquierdo, posición donde los albos vienen buscando un reemplazo para Erick Wiemberg.

Ahora, habrá que esperar al final de temporada para ver qué sucede con el canterano albo, quien seguramente verá con ilusión la posibilidad de disputar un puesto en el equipo que lo formó y del cuál es hincha acérrimo.

En síntesis

Colo Colo está a tres partidos de finalizar su participación en la Liga de Primera 2025.

Esta noche, el Cacique enfrenta a Unión La Calera en el Estadio Monumental.