Universidad de Chile superó en el día de ayer a Unión Española y se instaló en la gran final del fútbol femenino, donde al frente tendrá a nada más ni nada menos que al imbatible Colo Colo que ha ganado todos sus partidos este año en el torneo local.

Una que abordó lo que será la final con las albas fue Franchesca Caniguan, una de las figuras del cuadro universitario: “Tenemos esa espinita del año pasado, así que hemos trabajado duro para poder llegar a esa final y poder ganarla”, dijo.

Habrá nueva final entre Colo Colo y la U. | Foto: Photosport

“La verdad que acá estoy bastante contenta, me gusta jugar en la U, he podido marcar muchos goles, así que me siento muy feliz y agradecida también por la gente y la institución”, complementó sobre su presente.

En el cierre, Caniguan asegura que Universidad de Chile no le tiene miedo a Colo Colo y buscarán dar el gran batacazo de la temporada en el fútbol femenino: “Estamos preparadas también para poder ir a esa final con todo y ganarla”, remató.

Cabe recordar que dicho encuentro entre albas y azules se disputará el viernes 5 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde resta definir aforo y venta de entradas para el partido.

