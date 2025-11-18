A Colo Colo le restan tres partidos en la Liga de Primera 2025 para delinear cómo será la temporada 2026 y si tendrá participación en la Copa CONMEBOL Sudamericana o si tendrá que ver la actividad internacional por medio de un televisor.

En ese sentido, poco a poco se empieza a palpitar el Mercado de Fichajes en el Estadio Monumental y hay pocas certezas respecto a quién podría llegar, pero muchas en cuanto a los jugadores que podrían salir del recinto de Macul.

Alan Saldivia podría emigrar al fútbol brasileño. | Foto: Photosport

Fue ADN Deportes quien reveló los tres jugadores que están en vitrina para salir del Cacique y, de esa manera, hacer caja en Blanco y Negro: Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia, quien ha perdido terreno en el último tiempo por una rebelde lesión.

En el caso del uruguayo, ha habido sondeos desde el fútbol brasileño. Cepeda, por otro lado, tuvo la opción de ir a River Plate, pero no prosperó. Pizarro, por último, ha estado en la mira del fútbol mexicano y podría partir.

Así las cosas, habrá que esperar a fin de año y el fin de la Liga de Primera para ver si dichos jugadores cuentan con ofertas reales para salir o si tendrán que seguir defendiendo a Colo Colo de cara a la temporada 2026.

En síntesis

Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia son los tres jugadores de Colo Colo en vitrina.

El uruguayo Alan Saldivia ha sido sondeado desde el fútbol brasileño.