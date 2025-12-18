Colo Colo busca avanzar en contrataciones en el Mercado de Fichajes esta semana, toda vez que mañana viernes se desarrollará una reunión en Blanco y Negro donde podría haber novedades respecto a los jugadores para la próxima temporada.

Como es de costumbre, el cierre de año viene acompañado de mucho humo en el Mercado de Fichajes. Ahí, distintos nombres son acercados al Cacique con el fin de que lleguen al club o bien darles un valor de mercado.

Esta vez, el humo viene desde el otro lado de la Cordillera de los Andes, donde el periodista argentino, Nahuel Ferreira, aseguró que el nombre de un ex seleccionado nacional fue acercado al Estadio Monumental sin encontrar respuesta.

Aseguran que Pablo Galdames fue ofrecido a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Si bien el volante Pablo Galdames fue ofrecido a Colo Colo, por ahora el conjunto chileno no mostró ningún interés por el jugador de Independiente. Además, me descartan por completo el rumor de un posible trueque por Vicente Pizarro”, dijo el comunicador de Radio Punto en su cuenta personal de X.

Cabe recordar que Pablo Galdames y su familia están fuertemente identificados con Unión Española y Universidad de Chile, por lo que un posible arribo del volante no sería visto con buenos ojos por parte de los hinchas albos.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la temporada de humo ya empezó en el Estadio Monumental y junto con Pablo Galdames podrían venir varios nombres antes del inicio de la pretemporada.

En síntesis

Blanco y Negro define posibles fichajes en reunión este viernes 19 de diciembre.

Pablo Galdames fue ofrecido al club pero la dirigencia no mostró interés inicial.