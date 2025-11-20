En Colo Colo ya tienen dos objetivos claros para el próximo mercado de fichajes, donde buscarán reforzar el equipo y darle un nuevo salto de calidad, para intentar recuperar el título de la Liga de Primera y volver a competir a nivel internacional.

Si bien quedan tres fechas para el cierre de la temporada 2025, en el Cacique definieron dos prioridades, ambos seleccionados nacionales que brillan en el extranjero.

Según la información del periodista Cristián Alvarado que dio este jueves en Radio ADN, los albos van a la carga por el defensa Matías Catalán y el volante Diego Valdés.

Ambos militan en el fútbol argentino, donde el primero termina contrato con Talleres de Córdoba ahora en diciembre, mientras que el hábil atacante se encuentra en Vélez Sarsfield, con vínculo vigente hasta 2027.

Pero en Blanco y Negro quieren hacer un esfuerzo por Valdés, ya que es un viejo anhelo y también cuenta con el visto bueno del entrenador Fernando Ortiz, quien lo dirigió en el América de México.

Es más, hace una semana el propio técnico argentino se refirió a esta posibilidad: “Diego yo creo que es un jugador que habla por sí solo. Yo más allá que lo tuve en América de México, él ha demostrado que es un jugador excelente. También es un hombre que suena como lo dije anteriormente, pero el análisis final lo vamos a hacer terminando la temporada”.

El posible arribo de Diego Valdés al Monumental no estaría relacionado con una eventual salida de Claudio Aquino a Vélez, pues en Colo Colo les gustaría contar con ambos para 2026.

Diego Valdés es una de las prioridades de Colo Colo para el mercado de fichajes. (Foto: Instagram)

Por su parte, Catalán ya estuvo cerca del cuadro popular a inicios de año y ahora se ve como una gran posibilidad el que pueda llegar libre. Además, vendría para reforzar la última línea, dándole más alternativas al Tano Ortiz, como defensa central o lateral por la banda derecha.

