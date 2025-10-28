Esteban Pavez no fue siquiera citado al partido de Colo Colo frente a Deportes Limache, lo que da muestras de que el ‘Huesi’ incluso siendo capitán no está demostrando lo que Fernando Ortiz necesita para su plantel. Aún sin él en el campo de juego, los Albos consiguieron un tibio empate con sabor a derrota en el Nacional.

En la Avant Premiere de la película Eterno, el capitán habló con los medios donde mostró su frustración por no estar presente este lunes frente a los ‘Cerveceros’.

“Para que voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, pero no ir convocado me choca, me pega, me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria. Siempre soy de los que mejor entrena, mis compañeros y todos me lo hacen sentir y no estar convocado me calienta”, comenzó diciendo el volante.

Aún así, mantiene la humildad en este complicado momento personal: “Es parte de, algún día me iba a tocar, estoy trabajando a full para que el profe me convoque. No tengo ninguna razón y no las voy a pedir, no corresponde, no lo he hecho cuando no he jugado tampoco. Sigo en lo mío, entrenando a full, siendo un líder positivo, entregando lo mejor para mis compañeros y aportaré de donde me toque”.

“Este año han pasado un sinfín de cosas. Me choca, me pega, estoy caliente. Esa es la palabra. Llevo dos semanas comiéndomela, buscando soluciones, no ha cambiado mi forma de ser, de todos lados aporto. En el fútbol y en la vida todo pasa, la única forma de salir es entrenando al cien por ciento. En los momentos malos es cuando más quiero estar, me hubiera gustado en la cancha cuando perdimos con Coquimbo, ayer se empató y fue doloroso y me siento partícipe”, complementó.

Esteban Pavez aborda una posible partida a Coquimbo Unido

Durante esta jornada, el capitán del ‘Cacique’ fue ubicado en 2026 como próximo refuerzo de Coquimbo Unido que ya está clasificado a la Copa Libertadores. Eso, según Radio Pauta.

Sobre este tema, Esteban Pavez aseguró tener cero conocimiento: “No tengo idea, no veo redes sociales, mi enfoque es entrenar y estar en la citación. Tengo contrato un año más y soy feliz y agradecido de estar en Colo Colo”.

Esteban Pavez desconoce acercamientos con Coquimbo Unido y asegura que su foco está en Colo Colo (Foto: Photosport)

Finalmente, tuvo palabras para la polémica expulsión que sufrió Sebastián Vegas frente a Limache: “Me pareció que la segunda amarilla no era. Pero no voy a entrar más allá. El VAR no puede hacer nada por una amarilla que no es. No tengo nada más que hablar. Todos los equipos han salido o beneficiados o perjudicados o no les ha gustado el arbitraje”.