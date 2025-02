En Colo Colo hay preocupación con lo que sucedió el pasado lunes por la segunda fecha de la Liga de Primera 2025, donde el campeón defensor del título cayó por 1-0 en el Estadio Monumental, dejando varias dudas.

Más allá de la nueva lesión de Arturo Vidal, los hinchas albos se empiezan a alertar por el nivel del equipo, ya que pese al gran plantel el entrenador Jorge Almirón no ha podido dar con el funcionamiento.

Aquello también ha afectado al gran fichaje del Cacique para esta temporada, el volante argentino Claudio Aquino, quien venía de ser el mejor jugador de la liga argentina.

Nicolás Peric hizo un profundo análisis de Colo Colo y Claudio Aquino

Sobre aquello se refirió el exfutbolista Nicolás Peric, quien en su espacio en Radio Pauta analizó el presente del cuadro popular y lo que ha sucedido con el ex Vélez Sarsfield.

“Aquino no es Carlos Palacios, no necesita paredes. Aquino mete pelotas al espacio inmediatamente. Reconozcan al jugador que tienen, Aquino es eso, el que filtra. Cuando tiene espacio en 3/4 de cancha, va y encuentra la opción de meter una pelota en profundidad. En Colo Colo no se da, porque está estacionado en un lugar de la cancha que hace lento el tránsito de la pelota“, comenzó planteando.

“Él mismo dice que tenemos mucho la pelota. Y a él no le gusta tenerla, él necesita tac, tac. No se va a encontrar ni eludir a tres. Necesita buscar un espacio para encontrar a sus compañeros en profundidad. Es para aparecer a terminar la jugada o que sus compañeros lo logren en posición de gol. Sí conecta con Correa, pero no hay espacios en profundidad, llegan las marcas sobre él porque no hay más referencia de área”, agregó Peric.

Claudio Aquino aún no da con su mejor versión en Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

En la misma línea, el carismático exarquero insistió en que el equipo de Almirón está muy lento.

“Los otros jugadores están por afuera o detrás de Aquino. Le cuesta a Colo Colo tener velocidades diferentes. Hay aspectos individuales del juego que no están bien aceitados, no le encuentran ritmo a la pelota. No les viene bien la presión”, completó.