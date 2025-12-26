Todos los caminos apuntan que Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile en los próximos días luego de la traumática salida de Gustavo Álvarez, quien tras intensas negociaciones dejó de ser el DT de la U.

Tras pasos por varios clubes en el fútbol chileno, la U será el primer ‘grande’ que dirigirá Meneghini en su carrera, situación que generó una voz de alerta en el exfutbolista y actual comentarista deportivo, Nicolás Peric, quien dejó una dura advertencia al joven DT rosarino.

La U será el primer grande que dirija Francisco ‘Paqui’ Meneghini (Photosport).

En Radio Pauta, el exarquero formado en Rangers aseguró que ‘Paqui’ tendrá que cambiar su forma de ser ante un camarín de pesos pesados como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y eventualmente con la presencia de Eduardo Vargas.

“Va a tener que bajarle dos cambios a su forma de ser, a sus reacciones. En la interna es difícil él”, lanzó el ‘Loco’, quien luego agregó: “¿Qué manejo tiene con jugadores de peso? ¿O lo tiene su cuerpo técnico? Porque tiene a (Federico) Martorell, que fue jugador de la U. Quiero entender el manejo de él”.

En esa línea, lanzó una fuerte revelación: “Yo sé quiénes son los líderes del equipo, sobre todo de este equipo, sé cómo se maneja uno y el otro (Charles Aránguiz y Marcelo Díaz). Pero quiero saber qué clase de líder es Paqui Meneghini para atender a jugadores de una jerarquía diferente”, cerró.

En resumen…