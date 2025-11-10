Universidad Católica continúa luchando por quedarse con el Chile 2 y de reojo mira a la temporada 2026, donde el gran objetivo de los dirigidos por Daniel Garnero será volver a pelear por el título nacional y recuperar protagonismo internacional.

En ese contexto, uno de los nombres que comenzó a sonar en las últimas horas es el de Jeisson Vargas, mediocampista formado en San Carlos de Apoquindo y actualmente milita en Deportes La Serena, así lo informó Jorge Cubillos de TNT Sports.

El volante de 28 años ha tenido un renacer en su carrera en la Cuarta Región, mostrando regularidad, compromiso y gol, lo que habría despertado el interés de los Cruzados en repatriarlo.

Jeisson Vargas ha disputado un total de 27 partidos esta temporada: ha convertido 14 tantos y ha aportado con 7 asistencias | FOTO: Efrain Jara/Photosport

Nicolás Peric le levanta el pulgar a Jeisson Vargas, pero…

El exarquero y comentarista Nicolás Peric analizó esta opción en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, donde expresó su admiración por el oriundo de Recoleta, aunque con una advertencia clara sobre su desafío pendiente.

“Me encanta, me encanta Jeisson Vargas, pero no sé si va a funcionar en Católica”, expresó en el arranque Peric en el espacio radial.

“Si no tiene la característica del jugador que sale a las esquinas, pivotea y va a buscar, y después tiene un aspecto táctico importante es otro jugador”, concluyó.

En síntesis…

Nicolás Peric valoró la calidad futbolística de Jeisson Vargas y respaldó su eventual regreso a Universidad Católica.