La Universidad de Chile se encuentra en pleno análisis de su plantel de cara a la temporada 2026, y uno de los debates más intensos gira en torno a la continuidad de Lucas Di Yorio, delantero que está a préstamo desde el Athletico Paranaense de Brasil hasta diciembre

En la presente temporada, el ex Everton de Viña del Mar ha marcado 13 goles en 40 partidos, considerando Liga de Primera, Copa Chile, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Sin embargo, su alto costo y la irrupción de nombres como Juan Manuel Lucero y Octavio Rivero en la órbita del Romántico Viajero han abierto interrogantes sobre su permanencia para el próximo año.

Si la U quiere quedarse con Di Yorio, tendrá que desembolsar 2,5 millones USD por el 100% de su pase | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El contundente llamado de Nicolás Peric a la U para no perder a Di Yorio

En medio de este panorama, uno que decidió no guardarse nada fue Nicolás Peric, quien en su rol de comentarista volvió a mostrar su estilo frontal y sin filtros.

El exarquero no solo defendió a Di Yorio como la mejor opción disponible, sino que además desestimó de inmediato las alternativas que han circulado como posibles refuerzos para la U.

“¿Qué pretendes? ¿Dejar ir a Di Yorio? ¿Qué vas a salir a buscar? ¿Un Di Yorio más barato? No lo vas a encontrar. Hagan el esfuerzo”, manifestó el exportero de La Roja.

“Lucas Di Yorio es caro, pero lo que tienes que hacer es sentarte y conversar. A mí el chico me parece interesante, pero en ese precio… ¿podemos hacer negocio en algo? ¿Te puedo pasar a otro? Los goles valen. Yo negociaría. No saldría a buscar 12 o 13 goles de nuevo porque no los voy a encontrar por menos de un millón y medio”, finalizó Peric.