Universidad de Chile vive días claves en el cierre de la temporada 2025, donde tiene que finiquitar a Gustavo Álvarez tras el anuncio del DT y, paralelamente, debe buscar un nuevo entrenador que se haga cargo del primer equipo masculino.

Más allá de que todavía no hay humo blanco en el CDA, poco a poco se empieza a trabajar en los refuerzos que tendrá la U para la próxima temporada y, en esa línea, ya hay varios nombres que están sonando con fuerza.

El que más llama la atención es el de Eduardo Vargas, quien comunicó que no seguirá en Audax Italiano e ilusionó a los hinchas de Universidad de Chile con que pueda tener un segundo ciclo con los azules.

¿Vargas a la U? | Foto: Photosport

Uno que se entusiasma con la posible llegada de Turboman a la U es Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura aseguró que “Yo también lo traigo. Me parece que tuvo partidos buenos y otros no tan buenos en Audax, pero el colectivo yo creo que lo va a ayudar, lo va a potenciar”.

“Él debiera, si la U mantiene lo que tiene y la llegada de un técnico pro en ese sentido, potenciarse. Está muy identificado con la U y ante la ausencia de jugadores importantes puede ser un aporte, sin ser un 9”, complementó.

¿Llegará Eduardo Vargas a Universidad de Chile? Lo cierto es que el jugador está en condiciones de negociar y dependerá de la voluntad del cuadro azul si quiere contar -o no- con un histórico campeón de la Copa Sudamericana.

