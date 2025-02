Colo Colo jugó de manera irreconocible ante O’Higgins de Rancagua en el día de ayer y cayó por la cuenta mínima, sumando la primera derrota en lo que va del Campeonato Nacional 2025 e instalando la primera duda de la temporada.

Una de las situaciones particulares que se vivió en la cancha del Estadio Monumental involucró a Claudio Aquino, jugador de Colo Colo quien fue derribado por Juan Leiva y luego fue agredido en la cara. ¿Resultado? Amarilla para el jugador albo.

Fue el mismo ex Vélez Sarsfield quien, finalizado el compromiso, reveló el entrevero que tuvo con el juez Rodrigo Carvajal y lo echó al agua: “Mucho no te dejan hablar o capaz es conmigo, no sé, pero le pedí una explicación y me dijo que yo le pegué en el piso”, dijo.

Carvajal amonestó a Aquino y generó la ira del jugador albo. | Foto: Photosport

“Cuando llegó el segundo tiempo le pregunté si había visto la jugada y me dijo que sí, que se había equivocado y yo le dije que no le reclamo el foul, lo que le reclamo es la amarilla porque sentí que no había hecho nada”, sumó.

Aquino asegura que le hizo ver su reproche a Carvajal por haberlo condicionado para el resto del partido en que los albos terminaron perdiendo: “Le dije que me sacó amarilla y me condicionó y no me sirve de nada que me diga que se equivocó, porque la amarilla ya la tengo”, agregó.

Lo cierto es que el Cacique no pudo remontar la adversidad y sumó su primera caída del torneo. Ahora, los albos deberán dar vuelta la página rápidamente y pensar en el compromiso ante Huachipato de este domingo.

Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2025

El Cacique marcha en el octavo lugar del Campeonato Nacional 2025 con 3 puntos, mientras que los líderes son Universidad de Chile, Palestino y Coquimbo Unido con 6 unidades de 6 posibles.