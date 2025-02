Colo Colo no pudo hacerse fuerte de local ante O’Higgins de Rancagua, cuadro celeste que viajó hasta el Estadio Monumental para derrotar a los albos por la cuenta mínima con un solitario gol de Bryan Rabello.

El equipo dirigido por Jorge Almirón arrancó como una tromba, pero no pudo concretar las innumerables chances que se creó en el inicio. Tras eso, el partido se emparejó y los rancagüinos lo terminaron ganando con una contra letal en el segundo tiempo.

Claudio Aquino, volante creativo de los albos, no les hizo el quite a los micrófonos y habló con evidente enfado: “¿Presión? ¿Por qué presión? Colo Colo es un equipo grande, que te obliga a salir campeón en todos los torneos. No hay presión, es algo que te tienes que acostumbrar, estar acá te exige todo eso”, dijo.

Aquino y el Cacique se quedaron cortos ante O’Higgins. | Foto: Photosport

El ex Vélez, incluso, se acuerda de la lucha entre albos y azules el 2024: “Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros y a nade más, el resto se tiene que preocupar de Colo Colo que fue el equipo que salió campeón el año pasado con 10 puntos menos. Entonces nosotros nos preocupamos de nosotros, no del resto”.

“El equipo mostró cosas importantes, pero al estar imprecisos te hace errar. En el segundo tiempo nos recuperamos, pero la única jugada que tuvieron fue gol. Nosotros manejamos todo el partido, hicimos cosas buenas y hay que seguir ese camino”, sumó.

Lo cierto es que el Cacique se quedó con las manos vacías y tendrá que remar desde atrás si quiere recuperar terreno en el Campeonato Nacional 2025 que hoy por hoy lo lidera Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Palestino.

Huachipato vs. Colo Colo, día y hora

Este domingo 2 de marzo volverá la acción para Colo Colo, donde deberán desplazarse hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato en el Estadio CAP a partir de las 12 del día.