Colo Colo se encuentra planificando lo que será la temporada 2026, en donde el Cacique no tendrá actividad internacional y tendrá que concentrarse estrictamente en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

En los últimos días surgió el rumor de que Claudio Aquino podría partir de Colo Colo y volver a Argentina, donde sería pretendido por Jorge Almirón en Rosario Central y también en Vélez Sarsfield.

Uno que no se hace problema con dejar ir al segundo precio más alto del plantel albo es Claudio Borghi, histórico ex entrenador: “Yo lo dejaría ir. Gratis no se va ir, si lo quieren, que paguen. Recuperas algo y liberas un sueldo importante”, dijo en Picado TV.

Borghi dejaría partir a Claudio Aquino. | Foto: Photosport

El Bichi cree que los números de Claudio Aquino este 2025 con Colo Colo estuvieron muy por debajo de las expectativas que se tenía del jugador trasandino “5 asistencias en 41 partidos para un volante creativo es muy poco”.

En el cierre, Borghi argumenta que el alto sueldo de Aquino podría cubrir, por lo bajo, la incorporación de tres nuevos nombres: “¿Tú me dices que gana 80 millones de pesos por mes? Por esa plata puedo traer a tres jugadores”, remató.

Lo único concreto es que Claudio Aquino mantiene contrato vigente con Colo Colo y debería seguir en la temporada 2026, salvo que un equipo pague su cláusula o derechamente negocie con los albos para sacarlo del Estadio Monumental.

