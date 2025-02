Colo Colo fue hasta Valparaíso para medirse con Santiago Wanderers por Copa Chile y se tuvo que devolver a Santiago con las manos vacías, toda vez que el conjunto porteño superó por la cuenta mínima a los albos en un duelo válido por la Fecha 2 del Grupo B del certamen nacional.

El Cacique no se encontró nunca en la cancha y se le vio incómodo frente a Wanderers, conjunto que supo bloquearle los caminos y no permitió que el equipo dirigido por Jorge Almirón desplegara su mejor versión.

Uno que enciende las alarmas es Patricio Yáñez, histórico ex jugador de los albos quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura ventiló: “Lo que se vivió en Valparaíso fue una mala experiencia para Colo Colo; jugadores molestos, cara larga por parte del técnico. Esto es nuevamente un llamado de atención”.

Bolados tuvo un discreto partido ante Wanderers. | Foto: Photosport

“Por diferentes motivos físicos no pudo contar con jugadores más importantes. El ingreso de Claudio Aquino no fue suficiente, no alcanzó”, complementó sobre el partido que hizo el ex Vélez Sarsfield ayer en Valparaíso.

En el cierre, Yáñez va un paso más adelante y, si bien lo hizo con mesura, repasó a Cristián Zavala y Marcos Bolados por la actuación de ayer: “Ayer ni Bolados ni Zavala, que no voy a echarles la culpa a ellos por el resultado, pero tampoco aprovecharon la oportunidad. No pasó absolutamente nada”, complementó.

Ahora, el Cacique tiene varios días para sacarse el mal resultado ante los caturros y pensar en el compromiso de este domingo 9 de febrero ante Unión San Felipe por la Fecha 3 del Grupo B de la Copa Chile 2025.

Colo Colo en la tabla del Grupo B

Los albos marchan en el segundo lugar del Grupo B junto a Deportes Limache con un punto, mientras que Unión San Felipe no registra unidades tras no haber disputado ningún compromiso. ¿El líder? Santiago Wanderers con 3 puntos.