Colo Colo se encuentra en un proceso de reestructuración de su plantel de cara a la temporada 2026, evaluando la continuidad de varios jugadores que no lograron rendir al nivel esperado en la última campaña.

En ese marco, algunos futbolistas con varios años en el Cacique podrían buscar nuevos horizontes, generando movimiento en el mercado de fichajes. Entre ellos, uno de los nombres que más ha llamado la atención es Marcos Bolados.

El delantero, que se quedaría sin espacio ante la llegada de nuevos refuerzos solicitados por Fernando Ortiz, ya comienza a evaluar alternativas, mientras varios clubes lo siguen de cerca.

Marcos Bolados disputó 26 partidos en la última temporada: convirtió tan solo 3 goles | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Tres clubes atentos al futuro de Marcos Bolados

En este escenario, según informó el medio partidario Dale Albo, hay tres equipos de Primera División que ya han mostrado interés en el atacante. ¿Cuáles son?

O’Higgins, Audax Italiano y Palestino, son quienes buscarían reforzar sus ofensivas para competencias internacionales, aprovechando la experiencia y el recorrido de Bolados en el fútbol chileno.

De concretarse alguna de estas opciones, el ariete de 29 años daría un giro importante en su carrera tras varios años defendiendo la camiseta alba, abriendo un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

En síntesis

Marcos Bolados podría dejar Colo Colo tras perder espacio en el plantel ante la llegada de nuevos refuerzos.