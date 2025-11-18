En Colo Colo recibieron una grata noticia en este inicio de semana proveniente del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), ya que una de las nuevas figuras del cuadro popular fue incluido en un ránking internacional.

Se trata del juvenil Francisco Marchant, que es de las nuevas promesas que tiene el Cacique y que ya es parte del primer equipo de los albos, incluso ya convirtió un gol en Primera División.

En esta ocasión, el grupo de investigación con sede en Suiza, seleccionó a los 10 mejores jugadores de Latinoamérica de la categoría Sub 20 que tienen una mejor cuota de pases claves.

En el listado, Marchant aparece compartiendo la séptima ubicación con el colombiano Joel Romero del América de Cali, con un promedio de 1,26 pases claves por partido.

El extremo de 19 años supera en la lista al mexicano Santiago Sandoval de Chivas de Guadalajara (1,23) y al ecuatoriano Jandry Gómez del Barcelona de Guayaquil (1,20).

Mientras que quien lidera el ránking es el argentino Álvaro Montoro de Botafogo (1,92), seguido por el ecuatoriano Darwin Guagua de Independiente del Valle (1,61) y el peruano Piero Cari de Alianza Lima (1,37).

Mira el ránking a continuación:

Ranking de CIES que incluye a Francisco Marchant.

En síntesis