Colo Colo femenino cerró una temporada más que redonda coronándose como campeonas del torneo 2025 logrando un nuevo tetracampeonato. Sin embargo, a días de esta nueva hazaña de las Albitas, esta jornada tocó despedirse de seis de sus figuras que no continuarán en el club para 2026.

A través de sus redes sociales, el cuadro femenino del Popular confirmó la salida de seis de sus campeonas y, muy probablemente, haya más salidas durante el correr de los días.

Esta vez, las redes del ‘Cacique’ le dieron el adiós oficial a: Fernanda Hidalgo, Nicole Gutiérrez, Fabiana Yantén, Isabelle Kazdban, Diana Díaz y Fernanda Ramírez (quien se encontraba a préstamo en la UC).

En el señalado posteo, indicaron que: “(Las jugadoras) finalizaron su contrato y no continuarán en Colo Colo para el 2026. Agradecemos su aporte al club y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos“.

La gran campaña de Colo Colo femenino este 2025

Colo Colo femenino cerró su año sin conocer siquiera de empates ni derrotas a nivel local. En el terreno internacional, solo una derrota quedó marcada para las Albas en Copa Libertadores definiendo el cupo por el tercer puesto ante Ferroviarias de Brasil.

En dicho certamen, el equipo de Tatiele Silveira logró cuatro triunfos de forma consecutiva accediendo a la fase de cuatro mejores del torneo sin recibir ningún gol en la portería que defiende la golera Ryann Torrero.

Con Deportivo Cali en semifinales, las Albas se despidieron solo tras lanzamientos penales tras haber igualado sin goles en los 90′.

