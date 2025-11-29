Colo Colo no estuvo a la altura del importante desafío que tenía en la penúltima fecha del torneo nacional, en la que los ‘Albos’ complicaron su chance de poder conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2026 tras caer por un contundente 3-0 ante Cobresal en el Estadio El Cobre.

Después de lo que fue este encuentro, el ex entrenador nacional Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió al desempeño del equipo de Fernando Ortiz, en la que le cayó con todo a dos jugadores en particular: Sebastián Vegas y Emiliano Amor.

“Está claro que hay jugadores que ya no pueden jugar por Colo Colo, los dos centrales (Amor-Vegas) ya no pueden jugar por Colo Colo”, parte señalando Olmos.

Siguiendo en aquello, el hoy panelista indica que ambos jugadores han mostrado muchos errores a lo largo de esta temporada, dando muy poca fiabilidad en la zona defensiva, algo que siente que no debe ocurrir en un equipo tan importante como Colo Colo.

Amor apuntado en Colo Colo | Foto: Photosport

“Una cosa es dar oportunidad y dar oportunidad, pero estos errores ya los he visto durante el año en varias ocasiones. La lentitud de ellos hace que el equipo no pueda apretar arriba, no tenga esa tranquilidad. Un equipo grande tiene que tener jugadores rápidos y jugadores confiables, que por lo menos tengan capacidad de jugar uno a uno con el rival”, remarcó.

Concluyendo, Olmos indica que en el equipo de ‘Tano’ Ortiz se siguen viendo los mismos problemas defensivos de la temporada en Colo Colo y que es algo a lo que nunca le pudieron dar solución en este 2025.

“El aspecto de bloque defensivo de Colo Colo no cuajó nunca en este 2025, el 2024 de las fragilidades hablábamos de las pelotas detenidas, que nunca tuvo solidez y este año se ha repetido eso prácticamente todo el año”, cerró.

En Síntesis…