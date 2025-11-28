Colo Colo se inclinó por 3 a 0 ante Cobresal en la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025 y quedó totalmente condicionado para meterse en la próxima edición de Copa Sudamericana. Tal es el panorama de los Albos de cara a la siguiente fecha que, de darse ciertos resultados, ni siquiera dependerán de sí mismos para meterse en el certamen internacional.

El gran apuntado por la derrota alba fue Emiliano Amor, culpable absoluto del primer gol de los ‘Mineros’ que allanó el camino a la victoria del local en El Salvador.

El propio zaguero fue bastante autocrítico consigo mismo tras la derrota que deja al ‘Cacique’ en un oscuro panorama: “Tengo mucha bronca”, comenzó diciendo el argentino ante los micrófonos de la prensa en zona mixta.

“Me habría encantado resolverlo de otra forma. Lamentablemente no lo hicimos, me hubiese gustado tirarlo a la mierda y no lo hice. Pero hay que dar la cara, tengo que dar la cara ahora, bancar lo que se venga”, señaló el jugador que muy probablemente no continuará en Macul para 2026.

A pesar de todo, algo de esperanza le queda al jugador: “Y lo bueno es que siempre hay revancha. Entonces, con la esperanza de que el próximo partido podamos meternos en la Copa (Sudamericana). Pero tengo mucha bronca ahora”.

“Quise meterle un pase a De Paul, un pase de mierda y se la llevo Munder…” fue sin dudas su frase más lapidaria sobre lo ocurrido en el primer tanto.

Emiliano Amor enfrenta la culpa

El zaguero colocolino, uno de los más queridos del último tiempo, siguió lanzando sus dardos hacia él intentando descomprimir el camarín y la presión que deben sentir en Colo Colo de cara al duelo del próximo fin de semana frente a Audax Italiano.

“Como dije antes, doy la cara. Y después, ya desde mañana, pasado mañana, a preparar lo que es el partido con Audax. La verdad, la esperanza está ahí. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido. Hago la mea culpa que tengo que hacer, la autocrítica que tengo que hacer”, señaló.

“Me hubiese encantado no estar acá haciendo esto, pero lamentablemente tengo que dar la cara. Es así, cuando uno comete un error involuntario, lamentablemente hay partidos buenos y hay partidos malos. Hoy, con esto que pasó, fue un partido malo mío”, cerró.

DATOS CLAVE

Colo Colo perdió 3-0 ante Cobresal en la penúltima fecha, quedando condicionado para clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El defensor Emiliano Amor asumió la culpa por el primer gol de Cobresal, calificando su pase a De Paul como “un pase de mierda”.