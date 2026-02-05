El mercado de pases de Colo Colo sigue abierto y así lo confirmó el propio Aníbal Mosa en las últimas horas. Pese a que el plantel ya suma seis incorporaciones, en Blanco y Negro no descartan nuevos movimientos antes del cierre del periodo de transferencias.

“Nosotros no vamos a dar por cerrado el plantel todavía”, afirmó el presidente albo, dejando en claro que aún existen conversaciones pendientes a nivel dirigencial. “Queremos tener una conversación nuevamente con el directorio”, añadió, anticipando que el tema refuerzos seguirá sobre la mesa en los próximos días.

Ortiz exige a la dirigencia al menos un refuerzo más en la ofensiva alba (Foto: Andres Pina/Photosport)

La postura de la directiva responde también a una inquietud concreta del cuerpo técnico. Fernando Ortiz considera que todavía hay una zona del campo que no está completamente cubierta y así se lo ha hecho saber tanto a Mosa como a la gerencia deportiva, buscando alternativas que puedan potenciar al equipo.

¿Qué zona quiere reforzar Fernando Ortiz en Colo Colo?

El puesto que más preocupa al “Tano” es el de extremo derecho según aseguraron en ADN Deportes. Si bien Lautaro Pastrán fue incorporado para desempeñarse por la banda izquierda, el técnico cree que por el otro costado el plantel presenta falencias que podrían pasar la cuenta a lo largo de la temporada.

En ese escenario, Mosa volvió a remarcar la disposición del club para seguir explorando el mercado. “Mientras tengamos espacio y fechas, el plantel continuará abierto”, sostuvo, agregando que “si aparece una propuesta antes que cierre el mercado de fichajes y tenemos una conversación con el cuerpo técnico, vamos a hacerlo”.

Eso sí, cualquier eventual refuerzo deberá ser chileno, ya que Colo Colo tiene completos los cupos de extranjeros con Javier Correa, Claudio Aquino, Maximiliano Romero, Javier Méndez y Joaquín Sosa. Le resta uno, pero no podría estar en el 11 titular.

Por ahora, Ortiz ha utilizado a los canteranos Leandro Hernández y Francisco Marchant por la banda derecha, aunque su rendimiento no ha terminado de convencer a los hinchas, lo que mantiene viva la búsqueda de un nuevo nombre para ese sector.

DATOS CLAVE

Aníbal Mosa confirmó que el plantel no está cerrado y que el club se mantendrá activo en el mercado mientras los plazos legales lo permitan.

El técnico Fernando Ortiz solicitó específicamente un extremo derecho, ya que considera que esa zona no está bien cubierta tras el arribo de Lautaro Pastrán (quien juega por izquierda).