La cantera de Colo Colo ha sido una fuente de orgullo y soluciones para los distintos cuerpos técnicos que han pasado por el club, y Francisco Marchant es uno de sus nombres con mayor proyección.

El joven delantero destacó cada vez que le tocó sumar minutos, lo que le valió para ser nominado a la Selección Chilena Sub 20 en el Mundial que se disputó en nuestro país, pero donde no pudo sobresalir.

Su regreso al Monumental generaba una alta expectativa. Sin embargo, dicho entusiasmo se vio abruptamente truncado. ¿La razón? Marchant sufrió una lesión que lo obligó a pasar por un procedimiento de infiltración debido a un esguince medial en la rodilla derecha.

Francisco Marchant lleva 15 partidos en esta temporada: un gol y 4 asistencias | FOTO: Andres Pina/Photosport

Francisco Marchant estaría cerca de volver a jugar

Fue el entrenador Fernando Ortiz quien abordó este viernes la situación del juvenil del conjunto Popular, cuyo estado físico es mucho más favorable de lo que se temía inicialmente.

El “Tano” confirmó que, pese a la lesión muscular sufrida a poco de su retorno al Monumental, el joven extremo está evolucionando rápidamente y tiene una enorme motivación por volver. “Panchito está muy bien, hablé con el doctor y las ganas que tiene de volver a entrenar son demasiadas”, comenzó diciendo el estratega albo.

Ortiz, quien ha lamentado no poder ver a Marchant en acción desde su llegada a Chile, se mostró esperanzado con la posibilidad de contar con él en las últimas jornadas.

“Está bien Pancho, no lo pude observar tanto solo en la selección, es joven y se va a recuperar, por delante tiene un futuro impresionante, ojalá lo podamos tener para contar con él en las últimas dos fechas. Es lo que me gustaría, después con la opinión del doctor eso puede llegar a cambiar, pero ya quiere estar Panchito en las canchas”, sentenció.

En síntesis…