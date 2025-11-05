En Colo Colo se alistan para el partido del próximo sábado ante Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, partido clave en sus aspiraciones de seguir acercándose a la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Y en la previa de este importante duelo, este miércoles hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde el encargado de atender las consultas de los medios fue el lateral Erick Wiemberg.

El lateral izquierdo fue consultado por las críticas que ha recibido él y el equipo a lo largo de esta temporada, donde han tenido un centenario para el olvido, en que no han podido cumplir ninguno de los objetivos.

“Si lo llevamos a comparación al año pasado, ha habido una baja de rendimiento, personalmente me hago cargo. Creo que últimamente en los partidos se ha ido demostrando que el nivel está subiendo, pero si lo comparo con el año pasado, sí, el nivel ha estado más bajo. Pero son cosas del fútbol, hay momentos buenos, momentos malos, pero lo más importante es sobreponerse a eso y volver a levantar”, comenzó respondiendo el valdiviano.

El jugador de 31 años también se refirió a las polémicas palabras del delantero Javier Correa el pasado fin semana luego del triunfo sobre Ñublense, donde apuntó a las críticas y dejó en el aire un mensaje respecto a cuestionamientos al plantel que podrían venir de uno de los directores de Blanco y Negro, Ángel Maulén.

“Cada quien tiene su opinión respecto a lo que es el equipo, nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, cada uno sabe la autocrítica que tiene que hacer, y no prestamos mucho pido a lo que se diga afuera. Estamos concentrados en acceder a las copas internacionales, así que, nos enfocamos solamente en eso y lo que se pueda decir de afuera o quién pueda tener su opinión del equipo, ya es algo de él“, respondió Wiemberg.

Erick Wiemberg tiene contrato vigente con Colo Colo hasta 2027. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

¿Erick Wiemberg también se abre a la posibilidad de salir de Colo Colo?

En la misma línea, el valdiviano se sumó a la postura de Correa respecto a que fin de año el club tendrá que definir quiénes continúan en el plantel para la temporada 2026, ya que es evidente que habrá un recorte.

“Realmente no nos preocupamos de eso hasta que termine el campeonato, porque si uno empieza a prestar oído a todo lo que se dice fuera, de lo que es el equipo, creo que la cabeza de cada uno estaría en las nubes. Así que nos enfocamos, tenemos cuatro partidos, cuatro finales, tenemos que ganar los cuatro partidos para poder acceder a copas internacionales y estar ahí. Nuestro enfoque totalmente está metido en eso y después a final de año se verá quiénes quedan, quiénes se van“, cerró el zurdo.

Cabe recordar que Colo Colo visita a los Hispanos este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

En síntesis