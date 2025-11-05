En Colo Colo se alistan para lo que será su visita a Unión Española del próximo sábado por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, donde tienen una nueva e importante baja a la espera de lo que ocurra con Arturo Vidal.

Hasta el momento estaba pasando desapercibido, pero por acumulación de tarjetas amarillas el Cacique perdió a uno de los jugadores que venían ganándose un puesto con el entrenador Fernando Ortiz.

Se trata del volante Víctor Felipe Méndez, quien recibió su quinta tarjeta amarilla en el torneo el pasado sábado ante Ñublense, donde fue titular y jugó hasta los 87 minutos. Poco antes de ser sustituido recibió la amonestación del árbitro Mario Salvo (82’).

Con esto, el valdiviano se suma a las seis bajas que tenía Colo Colo por lesión, aunque de esta lista podrían salir Alan Saldivia y Arturo Vidal. Aunque el King, hasta el momento, todavía no vuelve a entrenar a la par de sus compañeros por una contractura en el isquiotibial derecho.

Víctor Feliope Méndez está suspendido para el partido de Colo Colo con Unión Española. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Eso sí, los albos recuperan al suspendido Sebastián Vegas. Cabe recordar que el defensa se perdió el triunfo por 1-0 ante los Diablos Rojos, por haber sido expulsado el lunes 27 de octubre en el empate 2-2 con Deportes Limache.

El partido entre Unión Española y Colo Colo está programado para el sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. En este duelo el cuadro popular buscará seguir acortando distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

En síntesis