Este sábado Colo Colo volvió a la senda del triunfo venciendo por 1-0 a Ñublense por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique pudo recortar distancia en la lucha por clasificar a Copa Sudamericana.

Pero tras el partido hubo un jugador que no salió muy conforme del Estadio Nelson Oyarzún, tratándose de una de las figuras y pilares del cuadro popular.

Este fue el delantero Javier Correa, quien fue titular por primera vez después de recibir el alta por una lesión muscular. Pero no pudo convertir, pese a las varias ocasiones que tuvo frente al arquero Nicola Pérez.

En zona mixta, el cordobés realizó sus descargos al respecto: “Normal, sé cómo se convive en esta posición, en esta situación. Pero no me cambia nada, me da igual lo que digan, me da exactamente igual. Para que sepan nomás, me chupa un huevo lo que me digan. Venía mucho tiempo sin jugar y lo importante era ganar”.

“Estamos en la pelea y cuando termine el torneo haremos el análisis, veremos para qué estamos”, agregó.

Javier Correa pone en duda su continuidad en Colo Colo

Pero lo más relevante vino después, cuando puso en duda su continuidad para la temporada 2026, pese a tener contrato vigente. En la instancia, le cedió el balón a la dirigencia de Blanco y Negro luego de un año que ha sido para el olvido.

“Sí, va a ser difícil, el año fue difícil, creo que nadie está exento de las críticas, de lo que pase. Y bueno, los dirigentes en diciembre tendrán que tener sus decisiones para ver quién se queda, quién se va. Ellos decidirán si estamos para continuar, si estamos a la altura. Si no, estamos abiertos a lo que sea“, lanzó Correa.

En la misma línea, añadió: “Yo digo lo que tiene que pasar porque es un club grande y después tienen que sacar sus conclusiones, después decidirán ellos. Decidirán ellos si tengo que seguir o si no”.

Javier Correa tuvo varias ocasiones que no pudo concretar ante Ñublense. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Cabe recordar que Javier Correa es el goleador de Colo Colo en esta temporada, con 15 goles en 30 partidos disputados. Además, el año pasado fue fundamental en la obtención del Campeonato Nacional y también se colgó la medalla de la Supercopa.

