Colo Colo abrió la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025 con una dura derrota ante Cobresal por 0-3, resultado que complica en demasía las chances del Cacique para clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.
De momento, los albos se ubican en el octavo puesto de la tabla de posiciones y fuera de todo, pero todavía les quedan dos opciones para poder clasificar al segundo torneo de más importancia en Sudamérica.
Son dos las chances porque el día de ayer, Palestino derrotó a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por 3-0, resultado que hace absolutamente inalcanzable a los árabes para el Cacique en la búsqueda de copas internacionales.
La ecuación es muy simple: Colo Colo necesita que Audax Italiano no se imponga a Ñublense el lunes y después ganarle a los itálicos para clasificar. En caso de que Audax derrote a Ñublense, necesitarían que Cobresal pierda en la última fecha y los albos imponerse a Audax.
Así las cosas, se complican las chances de los albos para clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana, pero pase lo que pase llegaran con chances intactas a la última fecha aunque no dependan 100% de ellos mismos.
En síntesis
