Colo Colo abrió la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025 con una dura derrota ante Cobresal por 0-3, resultado que complica en demasía las chances del Cacique para clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

De momento, los albos se ubican en el octavo puesto de la tabla de posiciones y fuera de todo, pero todavía les quedan dos opciones para poder clasificar al segundo torneo de más importancia en Sudamérica.

Colo Colo cayó feo en el norte. | Foto: Photosport

Son dos las chances porque el día de ayer, Palestino derrotó a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por 3-0, resultado que hace absolutamente inalcanzable a los árabes para el Cacique en la búsqueda de copas internacionales.

La ecuación es muy simple: Colo Colo necesita que Audax Italiano no se imponga a Ñublense el lunes y después ganarle a los itálicos para clasificar. En caso de que Audax derrote a Ñublense, necesitarían que Cobresal pierda en la última fecha y los albos imponerse a Audax.

Así las cosas, se complican las chances de los albos para clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana, pero pase lo que pase llegaran con chances intactas a la última fecha aunque no dependan 100% de ellos mismos.

En síntesis

Colo Colo perdió 0-3 contra Cobresal en la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Palestino derrotó a Deportes La Serena por 3-0, complicando al Cacique.