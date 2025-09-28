Este domingo se disputó el Clásico de Avellaneda, donde Racing e Independiente empataron 0-0 por la fecha décima fecha del Torneo de Clausura en Argentina, duelo que todo terminó con una tremenda posibilidad de gol que falló Pablo Galdames.

El volante chileno fue suplente en el Cilindro pero ingresó a los 81 minutos en reemplazo del compatriota Felipe Loyola.

Nadie iba a pensar que el ex Unión Española sería protagonista de la última jugada del partido, en un contragolpe que tenía que ser letal en favor del Rojo.

Pero luego de un carrerón desde mitad de cancha, sin defensores por delante, el mediocampista de 28 años quiso definir de tres dedos ante la salida del arquero Facundo Cambeses y mandó el balón fuera, por un costado del primer palo del arco de la Academia.

El estreno de Gustavo Quinteros en Independiente

Así acabó el clásico donde además fue el estreno del entrenador Gustavo Quinteros en Independiente, quien volvió a dirigir tras rechazar volver a Colo Colo.

Mientras que el jugador más destacado del partido, según la transmisión oficial, fue el también chileno Luciano Cabral del Rojo, quien tuvo una clara ocasión de gol a los 56′ y un minuto más tarde le anularon un tanto.