En Colo Colo empiezan a tomar decisiones respecto al conformado del plantel para la temporada 2026, luego de confirmar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

Este miércoles el Cacique comunicó las primeras cuatro salidas del equipo, que son Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas, a quienes no se les renovó el contrato.

Pero ahora podrían tener una venta, ya que un gigante de Sudamérica está en busca de los servicios del defensa Alan Saldivia. Se trata de Peñarol, donde estaba a préstamo el arquero Brayan Cortés y que ahora está interesado en repatriar al uruguayo, quien debutó en el cuadro popular y lleva tres temporadas en el primer equipo.

Así lo dio a conocer esta jornada el periodista charrúa Wilson Méndez de Carve Deportiva, quien adelantó que el Manya se reunirá con el futbolista de 23 años.

“El zaguero central Alan Saldivia interesa en Peñarol, incluso tendrá una reunión con la dirigencia”, publicó el reportero en X (ex Twitter).

Captura de la publicación de Wilson Méndez en X.

En Colo Colo confirman los contactos

Mientras que por el lado de Colo Colo, el presidente Aníbal Mosa confirmó contactos por Saldivia y otras figuras del Cacique, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro.

“Estamos abiertos a escuchar propuestas, por jugadores nuestros, han salido por ahí noticias de que estarían interesados de Argentina, tanto por el Vicho Pizarro, habría interés también de Brasil o de la MLS por Alan, también nos han contactado por Lucas (Cepeda). Así que seguramente vamos a tener propuestas que las vamos a analizar“, expuso el timonel albo.

Lo cierto es que Alan Saldivia tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2026, con una cláusula de salida que bordearía los 2 millones de dólares por el 50% del pase.

En síntesis