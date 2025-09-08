En Colo Colo tiene dos días de descanso en la previa de la Supercopa, donde volverán a enfrentar a Universidad de Chile este fin de semana, luego del triunfo por 1-0 del pasado domingo 31 de agosto por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Pero en el Cacique ya han adelantado trabajo para lo que será este nuevo Superclásico, ya que el nuevo entrenador Fernando Ortiz tomó las riendas del equipo el martes de la semana pasada.

Desde entonces los albos tuvieron cinco días de trabajos consecutivos, que finalizaron el sábado con dos partidos amistosos a puertas cerradas contra la Sub 20 y la Sub 18 del club.

Los dos esquemas que probó Fernando Ortiz en Colo Colo

En ellos el técnico argentino pudo probar la formaciones y los dos esquemas que tiene en mente para su estreno nada más que ante el archirrival.

Su favorito es el 4-2-3-1 que utilizó en los tres equipos mexicanos que dirigió recientemente, el América, Monterrey y Santos Laguna.

Pero también probó una alternativa con el 4-4-2 que le dio confianza a este equipo colocolino en el último Superclásico.

Ahora el cuadro popular retomará las prácticas este martes, para empezar a afinar detalles de cara a la Supercopa ante la U.

Colo Colo podría repetir la formación para la Supercopa. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y la U está programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

El Cacique la disputará como el último campeón del Campeonato Nacional de Primera División y los azules por ganar la Copa Chile 2024.