Pablo Solari asoma como titular en la selección de Argentina que disputará el Preolímpico 2024. El ‘Pibe’ fue convocado por Javier Mascherano junto con grandes talentos como Valentín Barco, Claudio Etcheverry y Thiago Almada, que fue campeón del mundo en 2022.

La albiceleste estará en el grupo B, el mismo de Chile. Lo que para el ex Colo Colo será un enfrentamiento especial ante sus ex compañeros el 30 de enero en la cuarta fecha de la fase de grupos. Pero aunque todavía no inicia el torneo, al otro lado de la Cordillera ya empiezan a adelantar lo que pasará con sus cracks.

Así es como en TyC Sports adelantaron que en River Plate ya tomaron una drástica decisión sobre Pablo Solari. “Si hace un buen preolímpico será difícil retenerlo”, informaron esta jornada. Pero eso no fue todo porque expresaron que buscarán comprar la totalidad de su pase para realizar una venta posterior.

“Hasta que River no compre el 40% que tiene Colo Colo no saldrá a la venta. No necesita a la plata, necesita al jugador”, recalcaron. Lo que podría implicar un nuevo round, tras el millonario pago que realizó ByN a sus representantes y que atrasó la contratación de refuerzos.

¿Pablo Solari pertenece a Colo Colo?

Tras su venta en 2022, el Cacique quedó con el 32% del pase de Pablo Solari. Lo que implica un alto porcentaje en una venta posterior. Especialmente tras el torneo que se realizará en Venezuela. Hasta el momento, Transfermarkt indica que el oriundo de Arizona, San Luis, tiene un valor de 8 millones de euros.