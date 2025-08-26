Paulo Garcés tuvo un difícil paso por Colo Colo. El Halcón tuvo buenos momentos en el Cacique, pero su rendimiento en el Transición 2017 no fue de los mejores y cometió algunos errores durante ese semestre. Uno de los fallos del golero fue en el partido ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, donde se le soltó el balón tras un cabezazo de Felipe Mora, en el gol del 2-1 parcial para la U, en un partido que terminó en empate 2-2.

El arquero relató el difícil momento que tuvo que vivir y destacó a Jaime Valdés como el único futbolista que lo apoyó en el plantel Albo. “Ese partido lo recuerdo muchas veces en mi vida. Fue un error infantil, pero en un Superclásico con 45 mil personas. Me quería enterrar, no lo podía creer. En ese momento, el único que me levantó fue el Pájaro Valdés, el resto fue solo el apoyo de mi familia”, comentó en conversación con TNT Sports Íntimo.

Garcés recibió amenazas tras su error en el Superclásico, incluso colgaron un muñeco vudú en la casa de su hermano. El guardameta relató la dura situación que tuvo que vivir: “Cerré mis redes sociales y tuve que endurecer la piel. Nadie entiende lo que sufre un jugador en esos momentos. No fue solo fútbol, fue vida. Y lo saqué adelante por mis hijos, mi señora y mis padres”.

Respecto al partido que se jugará el domingo a las 15:00 en el estadio Monumental, el Halcón quiere varias emociones en los arcos: “Me gustaría un Superclásico con muchos goles, porque siento que el espectáculo se ha perdido. Y ojalá que no pase nada fuera de la cancha, porque el fútbol chileno necesita que se viva en paz y con la alegría de siempre”.

Paulo Garcés vivió duro momento en Colo Colo tras error en Superclásico. El guardameta destacó el apoyo de Jaime Valdés. (Foto: Photosport)

Paulo Garcés aplaudió la actitud de Esteban Paredes previo a los Superclásicos

El arquero elogió la convicción que proyectaba Esteban Paredes de cara a los partidos de Colo Colo frente a Universidad de Chile: “Su confianza se traspasaba a todos. Te decía: ‘Tranquilo, el fin de semana ganamos’. Y pasaba. Eso te levantaba como equipo”.

Además, se refirió a cómo intenta entregar su experiencia a los más jóvenes en este momento de su vida: “Les hablo de los buenos y malos momentos, porque este deporte no es solo gloria. Hay que aprender a levantarse y mirar siempre a los tuyos, porque son los únicos que nunca te abandonan”.