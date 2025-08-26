Este martes fue oficializado el préstamo de Damián Pizarro desde el Udinese al Le Havre Athletic Club de Francia, equipo que milita en la Ligue 1 y donde el chileno jugará toda la temporada 2025-2026.

Luego de un año completo en el fútbol italiano donde no se pudo adaptar y apenas tuvo minutos con los de Friuli, han decido que pruebe suerte en la liga francesa.

El delantero formado en Colo Colo fue presentado esta jornada en las redes sociales del club de Normandía, por medio de videos y fotografías posando con la indumentaria de su nuevo equipo, donde le tenían guardada la camiseta número ‘9’.

En el sitio web de Le Havre le dedicaron una extensa descripción, destacando la irrupción que tuvo en sus inicios en el Cacique:

“Aunque este robusto delantero centro diestro ha jugado poco en su primer año en Italia, empezó muy joven en el prestigioso Colo Colo, donde ya acumula 58 partidos (incluyendo 13 en la Copa Libertadores) y 12 goles, además de 8 asistencias, ganando la Copa de Chile en 2023 y el campeonato en 2024. Con la ambición de regresar a la selección absoluta, con la que ya ha disputado una internacionalidad, Damián Pizarro vestirá la camiseta de ‘Ciel&Marine’ con el dorsal 9. ¡Bienvenido!”.

Luego, el oriundo de La Pintana dio sus primeras palabras en francés para los hinchas del decano galo, donde se presentó y envió un mensaje de motivación.

Mira el VIDEO a continuación:

Le Havre ya lleva dos partidos disputados en esta nueva campaña en la Ligue 1, ambas derrotas contra Lens y Mónaco. El próximo partido es este domingo 31 de agosto a las 11:15 horas, cuando reciban en el Stade Océane, donde se espera la presencia de Pizarro.