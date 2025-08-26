Contra varios pronósticos, en Colo Colo están muy cerca de abrochar el regreso de Gustavo Quinteros luego de la polémica salida de Jorge Almirón hace unos días, luego de que el “Cacique” cayera goleado por 4 a 1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

El exadiestrador del popular es el candidato número uno para volver a asumir la dirección técnica. De hecho, este miércoles será clave en su futuro.

Según revelaron en Radio ADN, será Daniel Morón quien en la mañana de este miércoles se ponga en contacto con Quinteros. De salir todo bien en dicha reunión, solo restará que el directorio selle el arribo del exGremio y Vélez Sarsfield.

A partir de las 14:30, habrá una nueva junta ordinaria de directorio de Blanco y Negro donde se decidirá el destino del próximo entrenador del primer equipo albo. De lograr cinco de los nueve votos, el popular tendrá nuevo DT.

¿Llegará Gustavo Quinteros a dirigir el Superclásico ante Universidad de Chile?

Colo Colo podría tener mañana todo listo con Gustavo Quinteros para que sea su nuevo DT. Sin embargo, hay que tener calma, ya que Hugo González y Luis Pérez son quienes llevan trabajando estos días con el plantel colocolino precisamente a la espera de resolver la llegada del reemplazante de Jorge Almirón.

Gustavo Quinteros podría regresar a Colo Colo este miércoles, pero difícilmente sea quien dirija el Superclásico (Foto: Photosport)

Así lo ratificó estos días el propio Aníbal Mosa: “La intención es que podamos tener un director técnico el día miércoles, para que pudiera ojalá estar el fin de semana. No dirigiendo obviamente, pero sí ya poder tenerlo cerrado”.

Vale recordar que el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.