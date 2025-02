El defensor uruguayo Maximiliano Falcón empieza a dejar atrás su paso por Colo Colo y ahora está plenamente enfocado en el inicio de temporada de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami de Lionel Messi.

Es así como el zaguero charrúa tuvo su tan ansiado debut con Las Garzas en la victoria por 3-1 sobre Sporting Kansas City en la Concachampions, donde Falcón sumó sus primeros elogios gracias una increíble salvada en la línea.

No obstante, la polémica partida del “Peluca” del Popular sigue trayendo coletazos entre los fanáticos del Cacique, pues algunos han salido a defenderlo con uñas y dientes en redes sociales, mientras que otros lo han criticado con dureza.

Maximiliano Falcón disputando un partido por la Copa Libertadores con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Juan Ignacio Abarca y la comentada partida de Maximiliano Falcón al Inter Miami

En medio del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el periodista y conductor Juan Ignacio Abarca tomó el micrófono y abordó la salida del futbolista de 27 años.

“No me dolió para nada pero al hincha de Colo Colo le dolió”, aseguró el locutor chileno en el espacio radial.

“Hay dos cosas en este tema para mí. Fue una mala decisión y una falta de respeto no presentarse a la pretemporada, pero ahora si tú me dices que hay una posibilidad en el Inter Miami, vivir en Miami, jugar con Lionel Messi y Luis Suárez, que tu hijo de 3 años crezca en Estados Unidos, me voy de rodillas”, remató.

Los números de Maximiliano Falcón en su paso por Colo Colo

Maximiliano Falcón alcanzó a disputar 158 partidos oficiales en total. En total, convirtió 8 goles y aportó con 2 asistencias.