Durante los últimos años, Universidad de Chile ha protagonizado varios mercados de fichajes marcados por búsquedas ambiciosas que, por distintas razones, no lograron concretarse.

Uno de esos momentos se remonta a la temporada 2022, cuando la U atravesaba una etapa de reconstrucción con Luis Roggiero como gerente deportivo y con Santiago Escobar como director técnico. En ese escenario, el Romántico Viajero exploró alternativas en el extranjero para potenciar su mediocampo con jugadores de jerarquía.

Fue ahí donde apareció con fuerza el nombre de Lorenzo Faravelli, volante argentino de 32 años que por entonces vestía la camiseta de Independiente del Valle.

Lorenzo Faravelli ha disputado 20 partidos esta temporada | FOTO: Manuel Velasquez/Getty Images)

Lorenzo Faravelli, el jugador que podría estar nuevamente en el radar de la U

Con el paso del tiempo, el destino de Faravelli tomó otro rumbo: el mediocampista dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Cruz Azul, uno de los clubes más importantes de la Liga MX. Sin embargo, su presente está lejos de ser claro y su continuidad comienza a generar dudas.

De hecho, el campeón de la Copa Sudamericana podría quedar fuera de los planes del estratega Nicolás Larcamón por un tema de sobrepoblación en el mediocampo, especialmente si se concreta la llegada de Agustín Palavecino.

Ante ello, en México se habla de que varios clubes estarían interesados en contar con sus servicios y es ahí donde la U podría volver a aparecer en el horizonte de un jugador que alguna vez fue prioridad en el CDA.

