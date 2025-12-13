Universidad de Chile ya empieza a planificar lentamente lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan luchar por todas las competencias que tengan en el próximo año y para esto, saben que el mercado de pases que ya está en marcha, es importante para aquello.

El ‘Romántico Viajero’ si bien hoy tiene como gran prioridad poner punto final al ciclo de Gustavo Álvarez y así encontrar a su nuevo entrenador, también empieza a ver algunos nombres para reforzar su plantilla, en donde en los últimos días varias opciones han aparecido en el radar.

Uno de estos jugadores ha sido el seleccionado paraguayo, Lucas Romero, quien milita en el Recoleta FC del fútbol de Paraguay y ha sido fuertemente vinculado a la U, en donde incluso, se ha señalado que el jugador tiene un precontrato acorado con los ‘Azules’.

A pesar de esto, en la Universidad de Chile parecen no estar avanzando con lo que es esta negociación, situación que ha generado fastidio dentro del conjunto paraguayo, quien sigue escuchando ofertas por el mediocampista de 23 años y en las últimas horas, un nuevo equipo se metió en la lucha de este fichaje.

Romero sigue en el radar de la U | Foto: Instagram

Peñarol se mete en la lucha por Romero

Así lo informó en esta jornada la cuenta de ‘X’, ‘Fútbol a lo Grande’ de Paraguay, en la que indicaron que Peñarol está tras los pasos de Lucas Romero, en caso de que no sea haga el trato con la Universidad de Chile.

“Si no sale lo de la Universidad de Chile para Lucas Romero, Peñarol está interesado en el volante de Recoleta”, fue lo que señalaron.

De esta forma, en la U deberán estar siguiendo con mucha atención lo que es esta negociación, en la que esperan poder lograr un acuerdo con el club paraguayo por el fichaje de Lucas Romero.

Los próximos días podrían ser claves para lo que es esta operación, en donde en la U desean terminar con la telenovela de Gustavo Álvarez, encontrar a su nuevo DT y luego poner todo el foco en el tema de los refuerzos.